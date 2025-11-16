Video Kim Milyoner Olmak İster Kim Milyoner Olmak İster'de "Yerli John Wick" sürprizi | Video
Kim Milyoner Olmak İster'de

Kim Milyoner Olmak İster'de "Yerli John Wick" sürprizi | Video

16.11.2025 | 08:38

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'in 1192. bölümüne "Yerli John Wick" olarak bilinen Konyalı fenomen Ömer Aslan konuk oldu. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam atv’de.

