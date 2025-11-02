"Kim Milyoner Olmak İster" 1189. Bölümüyle bu akşam atv'de | Video

02.11.2025 | 09:59

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği "Kim Milyoner Olmak İster" bu akşam atv’de.