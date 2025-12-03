Kim Milyoner Olmak İster 1197. Bölümüyle perşembe akşamı atv'de | Video

03.12.2025 | 10:56

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği "Kim Milyoner Olmak İster" atv’de.