Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL'lik soru çok konuşuldu | Video
atv'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da heyecan dolu anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyici karşısına çıkan programda, yarışmacıların başarılı performansları dikkat çekti. Yarışmaya damgasını vuran ise Sami Yusuf Demir'in açtırdığı 300 bin TL'lik soru oldu.
