Hercai 24. Son bölüm tamamı tek parça olarak yayınlandı! Hercai İzle

Türkiye'de televizyon ekranlarının reyting rekorları kıran, dünyada da birçok hayranı tarafından ilgi ile takip edilen Hercai 24. Son bölümü ile dün akşam atv ekranlarındaydı. Nefes kesen sahneleri ve büyük beğeni toplayan hikayesi ile Hercai yine izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi. Peki, Hercai 24. Yeni bölümde neler yaşandı? Haberimizden, sevilen dizi Hercai'nin 24. Bölümünü izleyebilir, ve son bölüm hakkında detaylara ulaşabilirsiniz.

HERCAİ 24. SON BÖLÜM İZLE

İşte sevilen dizi Hercai'nin 24. bölümü...

Hercai 24. son bölüm tamamı tek parça yayınlandı! atv'nin sevilen dizisi Hercai yeni bölüm izle

HERCAİ 24. BÖLÜM ÖZETİ

Reyyan'ın geçmişle ilgili doğruları bulma çabası Miran'ı inanmadığı gerçeklerin peşinde sürükler ama Miran söz verdiği gibi Reyyan'ın yanında olur. Dilşah'ın yüzüğünün peşine düşen Reyyan aldığı beklenmedik cevapla yıkılır. Fakat görünmeyen bir el Reyyan ve Miran için bambaşka bir geçmişin kapılarını aralar.

Reyyan ile birlikte inanmadığı gerçeklerin peşinde koşarken annesi ile ilgili gerçekler ile yüzleşmek zorunda kalan Miran ne yapacak?

Hercai 24. Bölüm (6 Aralık 2019 Cuma) son fragmanı yayınlandı izle! Miran o geçmişe rağmen sözünü tutabilecek mi?

Diğer yandan Reyyan'ın Miran'ı affetmemesine dayanamayan ve babaannesinin yeni oyunlar kurmasından korkup Azat'tan yardım isteyen Elif gerçekleri itiraf ederek Reyyan ve Miran'ın tekrar bir araya gelmesini sağlayabilecek mi?

Hercai 24. bölümde Miran ve Reyyan’ın atışması

HERCAİ 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hercai 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda haberimizin içerisinde olacak.