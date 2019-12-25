Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Kuruluş Osman 6. son bölüm şaşırtacak! Kuruluş Osman 6. yeni bölüm fragmanı izle

6. son bölüm şaşırtacak! Kuruluş Osman 6. yeni bölüm fragmanı izle

ATV ekranlarının nefesleri kesen dizisi ’ın 3. son bölümü heyecanla bekleniyor. Yayınlandığı günden bu yana reyting sonuçları sıralamasında zirvedeki yerini kaptırmayan başarılı dizide sürpriz bir gelişme yaşanacak. Osman Gazi’nin hayatını konu edinen Kuruluş Osman’ın oyuncu kadrosuna bir yeni isim daha katılıyor. Öte yandan Ertuğrul Bey ve Turgut Alp’inde ilerleyen bölümlerde diziye geri dönmesi bekleniyor. İşte Kuruluş Osman 3. Son bölüm ile ilgili tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 25.12.2019 14:51 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 14:51
Kuruluş Osman 6. son bölüm şaşırtacak! Kuruluş Osman 6. yeni bölüm fragmanı izle

'ın 3. yeni bölümü 25 Aralık Çarşamba akşamı 20.00'da izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Nurettin Sönmez ve birçok başarılı oyuncunun yer aldığı diziye yeni bölümde bir isim daha ekleniyor. Öte yandan ilerleyen bölümlerde Ertuğrul Bey ve Turgut Alp karakterlerinin de diziye geri dönmesi bekleniyor. Peki, Kuruluş Osman 3. Son bölümde neler yaşanacak?

KURULUŞ OSMAN'DA SÜRPRİZ GELİŞME!

Kuruluş Osman'ın 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana göre büyük bir sürpriz izleyiciyi bekliyor.

ERTUĞRUL BEY VE TURGUT ALP DİZİYE GERİ DÖNECEK Mİ?

Kuruluş Osman'ın ilk bölümünden bu yana Ertuğrul Bey'in adının geçmesi izleyiciyi de heyecanlandırıyor. Ertuğrul Bey karakterinin dizide yer alıp, almayacağı büyük merak konusu oldu.

İşte tüm detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuruluş Osman 6. son bölüm şaşırtacak! Kuruluş Osman 6. yeni bölüm fragmanı izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN