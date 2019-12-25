Kuruluş Osman 6. son bölüm şaşırtacak! Kuruluş Osman 6. yeni bölüm fragmanı izle

Kuruluş Osman'ın 3. yeni bölümü 25 Aralık Çarşamba akşamı 20.00'da izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Nurettin Sönmez ve birçok başarılı oyuncunun yer aldığı diziye yeni bölümde bir isim daha ekleniyor. Öte yandan ilerleyen bölümlerde Ertuğrul Bey ve Turgut Alp karakterlerinin de diziye geri dönmesi bekleniyor. Peki, Kuruluş Osman 3. Son bölümde neler yaşanacak?

KURULUŞ OSMAN'DA SÜRPRİZ GELİŞME!

Kuruluş Osman'ın 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana göre büyük bir sürpriz izleyiciyi bekliyor.

ERTUĞRUL BEY VE TURGUT ALP DİZİYE GERİ DÖNECEK Mİ?

Kuruluş Osman'ın ilk bölümünden bu yana Ertuğrul Bey'in adının geçmesi izleyiciyi de heyecanlandırıyor. Ertuğrul Bey karakterinin dizide yer alıp, almayacağı büyük merak konusu oldu.

İşte tüm detaylar;