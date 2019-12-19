Kuruluş Osman 6. bölüm fragmanı yayınlandı! - Osman Bey, ihanetin cezasını veriyor...

Kuruluş Osman 6. bölüm fragmanı yayınlandı. atv'nin en çok izlenen ve her bölümüyle reytinglere damgasını vuran tarih dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanıyla izleyenleri ekran başına kilitleyecek! Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 25 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlanacak 6. yeni bölümünden ilk sahneler yayınlandı! İşte Burak Özçivit'in Osman Bey'i canlandırdığı kuruluş Osman 6. yeni bölüm fragmanı... Osman Bey hainin cezasını veriyor!

KURULUŞ OSMAN 5. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman, Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u Yannis'in elinden kurtarmayı başarır ancak Bala Hatun zehirlenmiştir ve panzehiri ise Yannis'in elindedir. Dündar Bey'in oğlu Batur'u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya gelecektir. Dündar Bey ve Osman'ın bu yüzleşmesi obada neler doğuracak? Kızı kaçırılan Edebalı, onun iyileşmesi için ne yapacak? Osman, Yannis'in elindeki panzehiri alıp Bala'yı kurtarabilecek mi?