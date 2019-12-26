Kuruluş Osman 6. Bölüm (25 Aralık 2019 Çarşamba) tamamı kesintisiz tek parça izle! Dizinin hayranlarını üzen ayrılık...

atv'nin izlenme rekorlarını altüst eden yeni dizisi Kuruluş Osman'ın 25 Aralık 2019 Çarşamba akşamı ekranlara gelen 6. son bölümü ile yine milyonları ekran başına kilitledi! Osman Bey, Bala Hatun'a niyetini açıklıyor! Osman Bey'in yolları Edebali ile ayrılıyor! İşte Burak Özçivit'in Osman Bey'i canlandırdığı; Kuruluş Osman 6. son bölümü... Kayı Obası’nda dengeler değişiyor!