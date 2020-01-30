Kuruluş Osman 8. Bölüm (29 Ocak Ocak 2020 Çarşamba) Geceye damga vuran ihanet!
atv'nin Çerşamba gecelerinin rakipsiz dizisi Kuruluş Osman 8. son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi ve ekranlara damgasını vurdu... Sofia'nın intikam hırsı!
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