Kuruluş Osman 10. Bölüm (12 Şubat 2020 Çarşamba) Osman Bey, o saldırının intikamını... | Video

atv'nin rakipsiz dizisi Kuruluş Osman 10. Bölüm yine ekranlara damgasını vuracak! Kuruluş Osman'de Osman Bey, abisine yapılan kalleş saldırının intikamını nasıl alacak? "Düşmanın tepesine binmenin vaktidir!"

Kuruluş Osman 10.Bölüm'de nelr olacak?

Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder. Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey'i etkisi altına alan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır. Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder. Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman'ın ise farklı bir planı vardır. Moğolların Söğüt'e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Yannis ve Sofia'yla ittifak arayan Alişar Bey'in yeni hamlesi ne olacak?

Yurdaer Okur, Kuruluş Osman'da

Çarşamba akşamlarının reyting birincisi olan, yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği, başrolünü Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman'ın kadrosuna ünlü bir isim daha eklendi.

Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslararası arenada da adından söz ettiren diziye bu hafta efsanevi Moğol komutanı "Balgay" karakteriyle usta oyuncu "Yurdaer Okur" da dahil oluyor.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', seyirciyi ekrana kilitleyecek sürpriz gelişmelerle dolu 10.bölümüyle

12 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de!