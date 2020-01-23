Kuruluş Osman 8. Bölüm (29 Ocak 2020 Çarşamba) fragmanı yayınlandı izle! Sofia'dan müthiş intikam...
İşte atv'nin çok izlenen dizisi Kuruluş Osman'ın 29 Ocak 2020 Çarşamba akşamı yayınlanacak 8. Bölüm fragmanı... "Sofia'nın zehrini dişlerinden dökmeden bana ölüm haram olsun!"
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