Kuruluş Osman 11. Bölüm (19 Şubat 2020 Çarşamba) İşte şeytanla insan arasındaki fark... | Video
atv'nin Çarşamba akşamlarının rakipsiz dizisi Kuruluş Osman 11. Bölüm'le ekranlara damgasını vuracak! Kuruluş Osman'ın 19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlanacak olan 11. yeni bölümünde Edebali'nin Bala Hatun'a sorduğu "Şeytanla insan arasındaki fark nerededir?" sorusunun cevabı bakın ne olacak... İşte Kuruluş Osman 11. Yeni Bölüm 2. Son fragmanı...
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