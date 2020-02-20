Kuruluş Osman 11. Bölüm tamamı tek parça (19 Şubat 2020 Çarşamba) izle! Sonunda kellesini aldı | Video
atv'nin Çarşamba akşamlarının rakipsiz galibi Kuruluş Osman, 11. Bölüm'le yine ekranlara damgasını vurdu! Burak Özçivit'in Osman Bey'i canlandırdığı ve savaş sahneleri ile eşsiz bir görsel şölen sunan Kuruluş Osman, 19 Şubat 2020 Çarşamba akşamı yayınlanan 11. son bölümüyle yine milyonlarca izleyiciyi ekran başına topladı. İşte Kuruluş Osman 11. Bölüm ve Balgay'ın Nizameddin'in kellesini aldığı o anlar...KURULUŞ OSMAN 11. BÖLÜM TAMAMI ATV (19 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA) KESİNTİSİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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