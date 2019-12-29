MasterChef Cemre kimdir? MasterChef Türkiye Finalisti Cemre Uyanık nereli ve kaç yaşında? İşte tüm detaylar...

Sevilen yarışma MasterChef'te beklenen o gün geldi çattı. 78. Son bölümde bu sezonun MasterChef'i belli oluyor. Final haftasının ilk gününden bu yana son 4'e kalan Güzide, Ekin, Cemre ve Güzide son 2'ye kalan isim olmak için mutfak başında ter dökmüştü. Son 4 içerisinden son 2'ye kalan Alican ve Cemre bu gece şampiyon olmak için ter döküyor. Bu gelişmelerin ardından programın sıkı takipçileri başta olmak üzere ilk kez izleyenler arama motorlarında finalist Cemre Uyanık'a ilişkin MasterChef Cemre kimdir, nereli ve kaç yaşında? sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, MasterChef Cemre kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte tüm bilgiler…

MASTERCHEF CEMRE UYANIK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi. MasterChef Türkiye'nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı.

MASTERCHEF ALİCAN KİMDİR?