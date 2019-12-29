MasterChef kim kazandı? 2019 Masterchef Türkiye kazanan Cemre’mi yoksa Alican mı oldu? İşte büyük ödül…

Televizyonların sevilen ve ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de beklenen gün geldi. Her hafta seyircilere heyecanlı anlar yaşatan yarışmanın bugün ekranlara gelecek olan 78. Son bölümünde final gecesi heyecanı yaşanıyor. Bu haftanın başında itibaren final haftası heyecanı başlamış ve yarışmada son 4' kalmayı başaran Alican, Ekin, Cemre ve Güzide belirlenen çeşitli tür ve lezzette yemekleri hazırlayarak şeflerin beğenilerine sunmuşlardı. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin tadarak puanladığı ürünlerin ardından eleme potasına giren ve elenen isimler belirlenmişti. Tüm bu eleme oyunlarından başarıyla sıyrılan Alican ve Cemre ise son 2'ye kalma başarısı göstererek, finalde yarışacak isimler olmuşlardı. Tüm bu detayların ardından yarışmanın sıkı takipçileri ve ilk kez izleyecek olanlar arama motorlarında yoğun olarak MasterChef kimin kazandığı ve büyük ödülün ne kadar olduğuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyorlar. Peki, MasterChef kim kazandı ve büyük ödül ne kadar? İşte 78. Son bölüm final gecesine ilişkin tüm detaylar…

MASTERCHEF KİM KAZANDI? 2019 MASTERCHEF TÜRKİYE KAZANAN CEMRE'Mİ YOKSA ALİCAN MI OLDU? BÜYÜK ÖDÜ NE KADAR?

MasterChef Türkiye 78. Son bölümde final gecesine ilişkin ve kimin kazandığı ve büyük ödülle ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;