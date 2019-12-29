MaterChef Alican Sabunsoy kimdir? MasterChef Alican kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Sevilen yarışma MasterChef Türkiye'nin final bölümü bu akşam ekrana geliyor. Dünkü yarı finalde başarılı sunumuyla dikkat çeken Masterchef Alican finale kalmaya hak kazanmıştır. Bugünkü final bölümde ise Cemre ile karşı karşıya gelecek olan yarışmacı merak edilmeye başladı. Bu gelişmelerin ardından programın takipçileri eleme potasındaki yarışmacı Alican Sabunsoy'a ilişkin bilgileri merak ederek arama motorlarında Masterchef Alican Sabunsoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, Masterchef Alican Sabunsoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde!

MASTERCHEF ALİCAN SABUNSOY KİMDİR? İŞTE HAKKINDA MERAK EDİLENLER...

MasterChef'in finalisti Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 yılında Adana'da dünyaya geldi. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti. Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla giren Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını ve mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini belirtiyor.

Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a taşındı.