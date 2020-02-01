Aslı Bekiroğlu kimdir? Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu kaç yaşında ve nereli?

Aslı Bekiroğlu kimdir sorusu internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada vatandaşların gündemine gelen ünlü oyuncu son olarak Benim Tatlı Yalanım dizisinde başrol oyuncusu olarak yer almıştı. 1995 doğumlu Bekiroğlu bir dönem oldukça popüler olan vine videoları ile tanınmış ve fenomen haline gelmişti. Peki, Aslı Bekiroğlu kimdir? Aslı Bekiroğlu kaç yaşında, nereli? İşte ünlü oyuncu ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslında Aslı Bekiroğlu'yu sosyal medya kullanıcıları Vine adlı video yükleme programından tanıyor. Vine'a yüklediği komik videolar sayesinde hatrı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan ve sosyal medya fenomeni olan Bekiroğlu, kariyerine oyuncu olarak devam etme kararı aldı. Vine'dan sonra reklam çekimlerinde de Aslı Bekiroğlu'nu görmüş olduk.

Aslı Bekiroğlu, 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nde tamamlamıştır. Eğlence olarak çektiği Vine'larla tanınan güzel oyuncu bir süre sonra fenomen olmayı başarmıştır. 2010 yılında Beni Böyle Sev dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, daha sonra Adı Mutluluk ve Gülümse Yeter dizilerinde rol almıştır. Star Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Sarp Apak, Hasibe Eren, Cengiz Bozkurt, Ayşenil Şamlıoğlu, Derya Karadaş, Çağlar Çorumlu, Enis Arıkan, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Şahin Irmak gibi bir çok ismin yer aldığı Gülse Birsel'in yazdığı Jet Sosyete dizisinde karakterini canlandırmaktadır. Aslı Bekiroğlu Yol Arkadaşım filminde rol alarak sinema dünyasına da adım atmıştır.

ASLI BEKİROĞLU NERELİ?

Jet Sosyete'nin Melike'si Aslı Bekiroğlu, İstanbul doğumludur.

ASLI BEKİROĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER

2018 – Yol Arkadaşım (Sinema Filmi)

2016 – Gülümse Yeter

2015 – Adı Mutluluk

2013 – Beni Böyle Sev