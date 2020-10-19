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Çukur 100.bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur 4.sezon 7.bölümde neler olacak?

Merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Çukur 4.sezon 7.bölümde Yamaç gerçeği öğreniyor ve şok oluyor. Çukur son bölümde ise; Karaca ve Akın'ın konuşmasının yer aldığı sahnede Karaca, Akın'a kendini feda ederek her şeyi düzeltebileceğini söylüyor. Karaca'nın, Akın'a destek vermesi dikkat çekerken ikilinin sarıldığı anlarda "Karaca söylediklerinde samimi mi?" sorusu akıllara gelmişti. Haberimizin içerisinden Çukur yeni bölüm fragmanına ve detaylarına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 13:38 ABONE OL
Çukur 100.bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur 4.sezon 7.bölümde neler olacak?

Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde; Yamaç Cumali'yi aklamak için Arık'ın kaçırılması olayının peşine düştüğünde Nedim'in çalıştığı gizemli adama bir adım daha yaklaşacak. Peki; Çukur yeni bölümde neler olacak?

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç, Çukur'u korumak için harekete geçtiğinde karşısında yine Çukur'u bulacak. Yamaç Cumali'yi aklamak için Arık'ın kaçırılması olayının peşine düştüğünde Nedim'in çalıştığı gizemli adama bir adım daha yaklaşacak. Vartolu bir yandan Yamaç'a yardımcı olurken bir yandan da ailenin Yamaç'ı daha fazla suçlamaması için uğraşmaya devam edecek. Yamaç'ın Nedim'in gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için girdiği macera merak uyandıracak.

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ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Karaca ve Akın'ın konuşmasının yer aldığı sahnede Karaca, Akın'a kendini feda ederek her şeyi düzeltebileceğini söylüyor. Karaca'nın, Akın'a destek vermesi dikkat çekerken ikilinin sarıldığı anlarda "Karaca söylediklerinde samimi mi?" sorusu akıllara geliyor.

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Çukur 100.bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur 4.sezon 7.bölümde neler olacak?
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