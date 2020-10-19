Çukur 4. Sezon 7. Bölüm 2. Fragmanı (19 Ekim 2020 Pazartesi) Kardeşlerin büyük hesaplaşması... | Video
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Show TV'de yayınlanan Çukur isimli dizinin 19 Ekim 2020 Pazartesi yayınlanacak olan 4. Sezon 7. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı...