Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman?

Salı akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi için geri sayım sürüyor. Sevilen dizinin 17. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmazken izleyiciler de bu akşam dizinin olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Dizinin son bölümünde, Ege'nin Haluk'u eve getirmesi, İnci'nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir.

MASUMLAR APARTMANI BUGÜN VAR MI, NEDEN YOK? TRT 1 YAYIN AKIŞI!

Han ve İnci'nin bütün bu olayların akabinde aldığı radikal kararın nasıl karşılanacağı yeni bölümde en çok merak edilen konulardan birisi durumunda. Peki, Masumlar Apartmanı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm ne zaman ve fragmanı yayınlandı mı?

İşte, TRT 1 yayın akışı ve tüm bu soruların yanıtları;