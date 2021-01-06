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17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman?

TRT 1 ekranlarında salı akşamları yayınlanan yeni bölüm için heyecan dorukta. Sevilen dizinin 17. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmazken izleyiciler de araştırmalarını arttırdı. Bilindiği gibi, son bölümde, Safiye, Naci’nin mesajını görüp görmediği endişesine düşerken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içinde olmaktadır. Eski eşinin çıkıp gelmesi gündemi bir anda değiştirmekle birlikte tüm dengeler şaşmıştır. Peki, Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm ne zaman, fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberde.

Giriş Tarihi: 6.1.2021 07:25 Son Güncelleme: 6.1.2021 07:26 ABONE OL
Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman?

Salı akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi için geri sayım sürüyor. Sevilen dizinin 17. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmazken izleyiciler de bu akşam dizinin olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Dizinin son bölümünde, Ege'nin Haluk'u eve getirmesi, İnci'nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir.

MASUMLAR APARTMANI BUGÜN VAR MI, NEDEN YOK? TRT 1 YAYIN AKIŞI!

Han ve İnci'nin bütün bu olayların akabinde aldığı radikal kararın nasıl karşılanacağı yeni bölümde en çok merak edilen konulardan birisi durumunda. Peki, Masumlar Apartmanı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm ne zaman ve fragmanı yayınlandı mı?

İşte, TRT 1 yayın akışı ve tüm bu soruların yanıtları;

MASUMLAR APARTMANI BU AKŞAM VAR MI?

Masumlar Apartmanı 17.yeni bölüm bu akşam ekranlarda yer almayacak.

Yılbaşı nedeniyle diziye 1 hafta ara verilirken yeni bölüm 12 Ocak 2021 akşamı ekranlara gelecek.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Safiye, Naci'nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru'nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır. Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci'yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye'nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.



Ege'nin Haluk'u eve getirmesi, İnci'nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.

5 OCAK 2021 TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman?
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