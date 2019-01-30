Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Günaydın > TV Rehberi
30 Ocak 2019 Televizyon Yayın Akışı

30 Ocak 2019 - Trt1 Yayın Akışı

Trt1 Günlük Yayın Akışı - Trt1 televizyonu ile ilgili günlük yayın akışını bu sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Trt1 Trt1

  • 07:00 Yeşil Deniz
  • 09:25 Tozkoparan
  • 10:45 Seksenler
  • 13:30 Pelin Çift ile İyi Fikir
  • 15:45 Aileler Yarışıyor
  • 17:45 Kralın Kızı
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Yerli dizi : Diriliş Ertuğrul
  • 23:45 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

GÜNÜN DİZİLERİ

ATV DİZİLERİ

Şahin Tepesi
Şahin Tepesi
Ağlama Anne
Ağlama Anne
Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
Sen Anlat Karadeniz
Sen Anlat Karadeniz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Can Kırıkları
Can Kırıkları
Aşk ve Mavi
Aşk ve Mavi
Tüm Diziler
Yüksel Altuğ Yüksel Altuğ ile YAKIN KUMANDA

AKTÜEL

Paranın Yönü APARA
17:00
Paranın Yönü 'Paranın Yönü'nde; paranın yönünü belirleyen du...
Paranın Yönü APARA
17:00
Paranın Yönü 'Paranın Yönü'nde; paranın yönünü belirleyen du...
BİZE ULAŞIN