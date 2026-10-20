Kuzey Marmara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle okur mektupları günümüz bu haftalık salı gününe sarktı.

Köşemizin en üretken ve aktif okurlarından Ali Uygur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin, ülkemizin bekâsı açısından son derece önemli olduğunun altını çizmiş:

"Yüksel Bey'ciğim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi konusu, Türkiye'de hem iç politikayı hem de dış ilişkileri etkileyen önemli bir başlıktır. Erdoğan, uzun yıllar boyunca devlet yönetiminde istikrar, karar alma hızının yüksekliği ve güvenlik politikalarında kararlılık sağlayan bir lider olarak öne çıkmıştır. Özellikle savunma sanayii, terörle mücadele ve dış politikada Türkiye'nin bölgesel etkisini artırma yönünde güçlü adımlar atmıştır.

Buna karşılık, ekonomik alanda son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon, alım gücünün düşmesi ve piyasalardaki belirsizlik toplumda eleştirilere neden olmaktadır. Ama nihayetinde bunlar için 'Çözerse Erdoğan çözer, yaparsa Reis yapar' inancı toplumun geniş kesimlerinde kabul görmektedir.

Dış politikada ise ABD, İsrail, Rusya ve Körfez ülkeleriyle ilişkiler Erdoğan sayesinde Türkiye'nin bölgesel ve küresel olarak güçlü vizyonunun dünya tarafından kabul edilmesidir. Önemli olan Erdoğan'ın yeniden seçilip seçilmemesi konusu değil, güvenlik ve istikrar kazanımlarının devam etmesidir.

Sonuç olarak Türkiye bu tarihi fırsatı iyi değerlendirmeli, Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha seçmelidir. Saygılarımla."



"Yerli mallar" bunu anlamaz!

Geçen hafta yeni nesil gençliğin Teknofest aracılığıyla yeteneklerini gösterme çabasını takdir eden yazım epeyce ses getirdi. Köşemizin katılımcı okurlarından Cihan Ramoğlu da hem fikrime destek olmuş hem de Teknofest'i küçümseyenlere adeta şamar atmış:

"Teknofest'te teknoloji yok diyenler orada neyi görmek istiyorlar bilmiyorum ama 'Teknofest nedir?'i en güzel şekilde tanımladığınız yazınızı okumalarını tavsiye ediyorum! Teknofest fabrika değildir, imalathane değildir. Toplumun geleceğe güvenle bakabilmesi için gençlerimizin kendine güvenmesini sağlayan bir etkinliktir. Bu, görmek istedikleri teknolojiden çok daha önemlidir. Bir tanım da ben yapayım; Teknofest; eskiden okullarda mandalina kuruyemiş ile kutladığımız Yerli Malları Haftası'dır. Mandalina yerine Kızılelma, kuruyemiş yerine TCG Anadolu!..

İthal mallar (!) bunu anlamamakta direniyor."



Var mısın Yok musun'a övgü

Köşemize düzenli katkı veren okurumuz Sami Dayangaç'tan Atv'nin sevilen yarışması Var mısın Yok musun'a övgü var:

"Merhaba, çok eski bir okurunuz olarak yazıyorum. Atv'de yayınlanan Var mısın Yok musun tutunca elbette eleştiriler de başlayacaktı. Başka kanallarda denenen ama tutmayan bu yarışma, Atv'de nasıl tutardı?.. Her şeyden önce bu program başlı başına bir sunucu başarısıdır. Esra Erol samimi, içten ve doğal haliyle zaten milyonların gönlündeydi.

Eleştirim ise kutu açılmadan yarışmacılar 10'dan geriye neden sayıyorlar? Çünkü 'Sıfır' denince kutu açılmıyor ki?.. Tek eleştirim budur. Bu arada yarışmacıların hayat hikayeleri de ilgiyle izleniyor."



Zap'tiye

İBB sonunda önlemini aldı!

Gaf kürsüsü

Muharrem Akduman dostumun notu: 360 TV'de masa adabı eğitmeni Gökhan Dumanlı "Kaşık sağ, çatal sol elde olacak" diyor ama tam tersini yapıyor!..

Ne demiş?

"Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki, gökyüzündekiler de size merhamet etsin." (Hazreti Muhammed S.A.V.)