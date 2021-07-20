İzmir'in Sığacık ilçesinde çekimleri gerçekleşen Ada Masalı yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Salı akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelen dizinin son bölümünde Poyraz'ın iskeleye gelip ''Gitme!'' demesi Haziran'ı çok etkiler. Genç kadın bunun altındaki nedeni anlamaya çalışırken Poyraz da Haziran'ın neden hemen kalmaya ikna olduğunu sorgular. Normalde bu akşam 6.yeni bölümü beklenirken dizi yayın akışında görülmüyor. Peki Ada Masalı bu akşam var mı, neden yok? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Star TV yayın akışı 20 Temmuz 2021
Star Tv ekranlarında Salı akşamları yayınlanan Ada Masalı yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin bayram dolasıyla ara verdiği biliniyor. Ada Masalı yeni bölümün gelecek hafta yayınlanması bekleniyor.
Ada Masalı'nın 6. bölümünün 27 Temmuz Salı günü yayınlanması bekleniyor. Kurban Bayramı nedeniyle Ada Masalı'nın yeni bölümü ekranlarda olmayacak. Saat 20.00'de dizinin özel bölümü izleyiciyle buluşacak.
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18:45 Star Haber
20:00 Ada Masalı / Özel Bölüm
23:30 Kazara Aşk
Poyraz'ın iskeleye gelip ''Gitme!'' demesi Haziran'ı çok etkiler. Genç kadın bunun altındaki nedeni anlamaya çalışırken Poyraz da Haziran'ın neden hemen kalmaya ikna olduğunu sorgular.
İki inatçı keçi, aralarındaki büyülü çekimin itirafını karşısındakinden duymak için birbirlerinin üzerine giderler. Bütün Ada, Poyraz'ın iskelede Haziran'a gitme demesini konuşur.
Bu sırada Buray konseri biletleri hızla tükenir. Otel açılışı belli ki gayet sükseli olacaktır. Son bir pürüz kalmıştır; belediye denetimi… O otelin açılmasını en az Hakan kadar istemeyen İdil, devreye girer. Haziran ve Poyraz'ı yeni bir sorun beklemektedir. Üstüne de konser sanatçısı Buray'ın gitaristi de sağlık sorunları yaşar. Haziran ve Poyraz, sorunları çözmek üzere el ele verir.