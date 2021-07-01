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Günaydın TV Rehberi 01 Temmuz 2021 Televizyon Yayın Akışı

STAR TV Yayın Akışı

01 Temmuz 2021 - STAR TV Yayın Akışı

STAR TV televizyonu ile ilgili günlük yayın akışını bu sayfamızdan takip edebilirsiniz.

STAR TV STAR TV

  • 01:00 Menajerimi Ara / Tkr
  • 03:30 Kaçak Gelinler / Tkr
  • 05:20 Geniş Aile / Tkr
  • 07:00 Kazara Aşk / Tkr
  • 09:30 Yüksek Sosyete / Tkr
  • 10:30 Kaçak Gelinler / Tkr
  • 13:15 Gerçeğin Peşinde
  • 16:20 Güzel Köylü / Tkr
  • 18:45 Star Haber
  • 20:00 Kazara Aşk / 2

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