Bir Zamanlar Çukurova Ümit öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova’dan Hande Soral ayrılıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha'nın silahından çıkan kurşunun Ümit'i vurması üzerine "Bir Zamanlar Çukurova Ümit öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova Hande Soral diziden ayrılıyor mu?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Ümit, Züleyha'dan Demir'in yerini öğreneceğini düşünüp Adnan'ı kaçırınca işler çığırından çıkacak. Züleyha ise silahını alıp Ümit'in karşısına çıkacak. Bütün olan biteni ise uzaktan izleyen biri olacak.