Bir Zamanlar Çukurova Ümit öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova’dan Hande Soral ayrılıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha'nın silahından çıkan kurşunun Ümit'i vurması üzerine "Bir Zamanlar Çukurova Ümit öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova Hande Soral diziden ayrılıyor mu?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Ümit, Züleyha'dan Demir'in yerini öğreneceğini düşünüp Adnan'ı kaçırınca işler çığırından çıkacak. Züleyha ise silahını alıp Ümit'in karşısına çıkacak. Bütün olan biteni ise uzaktan izleyen biri olacak.
ZÜLEYHA'NIN SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUN ÜMİT'İ VURUYOR!
Züleyha, bulunan bir cesedin teşhisi için çağrılır. Acısıyla boğuşan Züleyha'ya bir darbe de Ümit'ten gelir. Ümit, Züleyha'dan Demir'in yerini öğreneceğini düşünüp Adnan'ı kaçırır. Ümit'in yaptıkları artık canına tak eden Züleyha, silahını alıp Ümit'in karşısına çıkar. Aralarında yaşanan boğuşma esnasında Ümit vurulur. Züleyha dehşet içindedir. Üstelik onları uzaktan izleyen kişiden de habersizdir.
Bir Zamanlar Çukurova 103. Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ilk bölüm izle
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DAN HANDE SORAL AYRILIYOR MU?
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonun ilk bölümünde Züleyha'nın Ümit'i vurmasının ardından Hande Soral'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilmeye başlandı. Konu ile ilgili son gelişmeler 9 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelecek yeni sezon ilk bölümde belli olacak.