Bir Zamanlar Çukurova 103. Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ilk bölüm izle
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Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’, dördüncü sezonuna 9 Eylül Perşembe akşamı atv ekranında başlıyor. Üç sezondur reytinglerin zirvesinden inmeyen dizinin yeni sezon ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin çok konuşulan yeni transferleri İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş’ın kadroya katılmasıyla hikayesinin heyecanı daha da ‘Bir Zamanlar Çukurova’, dördüncü sezonunda yine atv ekranında fırtınalar estirecek.
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', dördüncü sezonuna 9 Eylül Perşembe akşamı atv ekranında başlıyor. Üç sezondur reytinglerin zirvesinden inmeyen dizinin yeni sezon ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin çok konuşulan yeni transferleri İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş'ın kadroya katılmasıyla hikayesinin heyecanı daha da 'Bir Zamanlar Çukurova', dördüncü sezonunda yine atv ekranında fırtınalar estirecek.