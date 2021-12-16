Camdaki Kız 24.bölüm fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız yeni bölümde Nalan’a bir şok daha!

Camdaki Kız 24.bölüm fragmanı yayınlandı. Camdaki Kız yeni bölümde; Adil, Nalan'dan onlara gerçeği anlatması için zaman tanımasını ister. Öte yandan; Nalan, hem nefes almak hem de Selen ve Levent'in arasını düzeltmek için dışarıda bir organizasyon yapar. İşe geri dönen Hayri ise Meliha'yı Rafet Bey'le tanıştırma çabalarından vazgeçmemektedir. İşte Camdaki Kız yeni bölüm fragman ve özeti.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (24.BÖLÜM)

Adil, Nalan'dan onlara gerçeği anlatması için zaman tanımasını ister. Feride, Nalan'ın kendisine Sema'nın kim olduğunu sorması üzerine bir kriz geçirir. Eve geldiğinde gördüğü bu manzarayla şaşıran Adil, Nalan'dan onlara gerçeği anlatması için zaman tanımasını ister. Sedat, Alper'in tehdidi üzerine Cavit'ten yardım isteyince Cavit, yardım karşılığı Sedat'a beklenmedik bir teklif yapar. Adil ve Feride'den duyduklarından sonra sarsılan Nalan, hem nefes almak hem de Selen ve Levent'in arasını düzeltmek için dışarıda bir organizasyon yapar. İşe geri dönen Hayri ise Meliha'yı Rafet Bey'le tanıştırma çabalarından vazgeçmemektedir.

Camdaki Kız 24. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Nalan yeni bir şokla karşı karşıya | Video