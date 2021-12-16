Video Fragman Camdaki Kız 24. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Nalan yeni bir şokla karşı karşıya | Video
Camdaki Kız 24. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Nalan yeni bir şokla karşı karşıya | Video

Camdaki Kız 24. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Nalan yeni bir şokla karşı karşıya | Video

16.12.2021 | 15:06

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Feride, sakladığı sırların bedelini öderken Nalan güçlü durmaya kararlıdır. Diğer taraftan Koroğlu Ailesi büyük bir krizin içine düşmüştür. Rafet başta olmak üzere tüm aile krize çözüm bulmaya çalışırken, Sedat yine tehlikeli bir durumunun içine düşer.

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