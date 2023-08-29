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Giriş Tarihi: 29.8.2023 15:35 Son Güncelleme: 23.12.2023 15:37

Destiny 2 Sistem Gereksinimleri 2024 - Destiny 2 Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi İçin Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir?

Destiny 2 Sistem Gereksinimleri 2024 - Destiny 2 Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi İçin Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir?

Destiny 2 oyunu birçok oyuncuya sahip olan bir bilgisayar oyunudur. Bu oyun satın alınarak oynanmaktadır. Oyunu satın almadan önce kontrol edilmesi gereken şeylerden birisi Destiny 2 oyunu için gereken sistem gereksinimleridir. Oyunu satın alan kişinin elindeki PC donanım özellikleri ise oyunun sistem gereksinimleri uyuşmazsa oyun satın alınsa da oynanamaz. Peki Destiny 2 sistem gereksinimleri nelerdir? Detaylar bu yazıda...

Birkaç yıl önce piyasaya sürülmüş olan Destiny 2 oyunu günümüzde de hâlâ sevilerek oynanmaktadır. Her geçen gün yeni oyuncularla buluşan bu oyunun satın alınmadan önce sistem gereksinimlerine bakmakta fayda vardır. Kişi parasının boşa gitmesini istemiyorsa hem sistem gereksinimlerine hem de kendi bilgisayarının donanım özelliklerine bakmalıdır. Peki Destiny 2 pc donanım özellikleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

DESTİNY 2 GEREKSİNİMLERİ

Destiny 2 tıpkı diğer bilgisayar oyunları gibi bazı sistem gereksinimlerine sahiptir. Bu sistem gereksinimlerine oyunu edinmeden önce bakılmalıdır. Çünkü oyunu aldıktan sonra sistem gereksinimleri PC ile uyuşmazsa oyun oynanmaz ve para da boşa gitmiş olur. Sistem gereksinimleri aslında PC donanım özellikleri ile aynı anlamdadır. Oyunun oynanabilmesi için bu gereksinimler çok önemlidir. Destiny 2 Sistem Gereksinimleri diğer oyunlara göre daha yüksektir.

DESTİNY 2 PC DONANIM ÖZELLİKLERİ

Destiny 2 oyunu satın alacak kişilerin ilk yapmaları gereken şey oyunun sistem gereksinimlerine bakmalarıdır. Destiny 2 oyunu oldukça büyük bir depolama alanına sahip olacaktır. Bundan dolayı da sistem gereksinimlerine bakmak önemlidir. Destiny 2 oyunu için önerilen sistem gereksinimleri vardı. Onlar ise şu şekildedir:

  • İşletim Sistemi Win 10 64 bit
  • İşlemci: Intel core i5 7400 / AMD Ryzen R5 1600 X – 3.6 GHz
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 390
  • VRAM: 4 GB VRAM
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 105 GB uyumlu

DESTİNY 2 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Hangi bilgisayar oyunu oynanacak olursa olsun ilk bakılan şey sistem gereksinimleri olmalıdır. İnsanlar ellerindeki PC ile oyun oynamak istiyorsa o PC özelliklerine göre oyun edinmelilerdir. Destiny 2 oynayacak kişiler de aynısını yapmalıdır. Destiny 2 minimum sistem özellikleriyle uyuşan bir PC ile bu oyun oynanabilir. Destiny 2 minimum PC özellikleri ise şunlardır:

  • İşletim Sistemi: Win 7, 8, 8.1 64 bit
  • İşlemci: İntel Core i3 3250 / AMD FX 4350 – 3.3 GHz
  • Bellek: 6 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7850
  • VRAM: 2 GB VRAM
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant ağ bağlantısı
  • Depolama 105 GB kullanılabilir alan
  • Ses Kartı: DirectX uyumlu
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Destiny 2 Sistem Gereksinimleri 2024 - Destiny 2 Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi İçin Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir?
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