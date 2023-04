Among Us Sistem Gereksinimleri 2023 - Among Us Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi PC Donanım Özellikleri Nedir?

Among Us hem bilgisayarda hem de mobilde oynanan bir oyundur. Ufak bir ücreti vardır ancak oyun bu ücrete değmektedir. Oyundaki birçok farklı özellik oyunu daha ilgi çekici kılmaktadır. Özellikle Among Us görsel efektleri oyunun adını daha çok duyurmuştur. Bir süredir piyasada olan bu oyun şu anda da yeni oyuncularla buluşmaktadır. Yeni oyuncuların öğrenmesi gereken ilk şey ise ellerindeki PC nin donanım özellikleri ve Among Us sistem özellikleridir. Peki Among Us PC donanım özellikleri nelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

Among Us Gereksinimleri

Sistem gereksinimleri bir oyunun istediği bilgisayarın özellikleridir. Bilgisayarların özellikleri donanım özelliklerine bakılarak öğrenir. Oyunlarınki ise sistem gereksinimlerine bakılarak belirlenir. Among Us oyununun sistem gereksinimlerine bakılmalı ve ardından PC donanım özellikleri ile karşılaştırılmalıdır. Eğer burada yazan unsurlar birbirleri ile uyuşursa oyun indirilmelidir. Aksi takdirde oyun zaten inmez. Among Us Sistem Gereksinimleri kolay gereksinimlerdir. Neredeyse her oyunun özellikleri Among Us sistem gereksinimlerini karşılar.

Among Us PC Donanım Özellikleri

Among Us genellikle bilgisayardan oynanan bir oyundur. Bu yüzden de bilgisayarın donanım özellikleri önemlidir. Çünkü Among Us oynamak isteyen bir kişi ilk olarak Among Us sistem gereksinimlerini elindeki PC nin karşılayıp karşılamadığını bilmelidir. Among Us sistem gereksinimleri ile PC donanım özellikleri karşılaştırıldıktan sonra eğer uyumlu olursa oyun indirilmelidir. Among Us PC donanım özellikleri aşağıdaki paragrafta verilmiştir.

Among Us Minimum Sistem Gereksinimleri

Bilgisayar oyunları minimum sistem gereksinimleri ile yüklenebilirler. Genellikle oyunların minimum ve önerilen sistem gereksinimleri olsa da Among Us için minimum sistem gereksinimleri yeterlidir. Among Us oynamak için gereken minimum sistem gereksinimleri şunlardır:

İşletim Sistemi: Win 7 SPI+

İşlemci: SSE2 Komut Sesi Desteği

Bellek: 1 GB RAM

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 250 MB