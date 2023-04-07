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Giriş Tarihi: 7.4.2023 16:49 Son Güncelleme: 7.4.2023 16:49

Fall Guys Sistem Gereksinimleri 2023 - Fall Guys Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi İçin Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir?

Fall Guys Sistem Gereksinimleri 2023 - Fall Guys Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi İçin Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir?

Fall Guys yeni piyasaya sürülen bir PC oyunudur. Aynı zamanda Mobilde de oynana bu oyun gün geçtikçe daha fazla oyuncuya sahip olmaktadır.  İçerisinde bulunan zorlayıcı parkurlar ile hem bağımlılık yapan hem de sinir bozan bu oyun gün geçtikçe popülerleşiyor. Fall Guys oynamak isteyen herkesin araştırdığı konular ise bu oyunun sistem gereksinimleridir. Peki Fall Guys sistem gereksinimleri nelerdir? Ayrıntılar bu yazıda...

Fall Guys oyunu cıvıl cıvıl teması olan ve piyasaya yeni sürülmüş bir oyundur. Bu oyunu oynayan kişiler genellikle hırslı kişilerdir. Sürekli kazanmak için uğraştıran bu oyun bazı insanlar için çok can sıkıcı olabilir. Fall Guys oynamak için bir bilgisayarda bazı donanım özellikleri gereklidir. Her oyun gibi Fall Guys oyunu da sistem gereksinimleri gerektirmektedir. Peki Fall Guys oynayabilmek için gereken minimum sistem gereksinimleri nelerdir? İşte tüm detaylar...

Fall Guys Gereksinimleri

Bilgisayarları bazı donanım özellikleri vardır. Bilgisayar oyunu oynayan kişiler bilgisayar satın alırken bu özelliklere dikkat ederler. Çünkü oyunların sistem gereksinimleri vardır. Ve bunlar bilgisayarla uyuşmadığı sürece oyun oynarken bazı aksaklıklar yaşanabilir ya da oyun yüklenmez. Fall Guys oyununda da gerekli sistem gereksinimleri vardır. Fall Guys oyununu keyifle oynamak için bu sistem gereksinimlerine dikkat edilmelidir.

Fall Guys Sistem Gereksinimleri

Fall Guys oyununu indirmek isteyen herkesi yakından ilgilendiren konulardan birisi sistem gereksinimleridir. Sistem gereksinimleri oyunların düzgün ve güzel bir şekilde çalışması için önemlidir. Çoğu oyunda minimum ve maximum sistem gereksinimleri vardır ancak Fall Guys için bu geçerli değildir. Fall Gaysta sadece bir tane sistem gereksinimleri vardır.

Fall Guys PC Donanım Özellikleri

Fall Guys oyuncuları bu oyuna uygun bilgisayarlar hakkında araştırma yapıyorlar. Fall Guys oyununun sistem gereksinimlerine uygun PC donanım özellikleri çok araştırılıyor. Bunun sebebi oyun oynamak isteyen kişilerin Fall Guys ı en güzel şekilde oynamak istemeleridir. Fall Guys oyunun gereksinimlerine uygun donanım özellikleri ise şunlardır:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit only
  • İşlemci: Intel Core i5 or AMD aquivalent
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 or AMD Radeon HD 7950
  • Ağ: Genişbant İnternet Bağlantısı
  • Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
  • İlave Notlar: Gamepad Recommended

Fall Guys Minimum Sistem Gereksinimleri

Fall Guys oynamaya başlayacak olan kişilerin ilk araştırdıkları konulardan birisi sistem gereksinimleridir. Sistem gereksinimlerinin bu denli araştırılmasının sebebi ise oyunun düzgün bir şekilde oynanmasının istenildiğindendir. Minimum sistem gereksinimleri bu gereksinimlerin en az olanıdır. Ve Fall Guys oynamak için bu gereksinimler yeterlidir. Minimum sistem gereksinimleri şu şekildedir:

  • İşletim Sistemi: Win 10 64 bit
  • İşlemci: Intel core i5 veya AMD karşılığı
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950
  • Ağ: Genişbant internet bağlantısı
  • Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
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