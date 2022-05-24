Instagram Hesabı Dondurma Süresi Ne Kadarr? Instagram Kaç Gün Dondurulur, Dondurmadan Ne Kadar Süre Sonra Hesap Açılır?

Instagram dondurma işlemi yapmak isteyen kullanıcılar öncelikle kafalarına takılan pürüzleri gidermek istiyor. Hesabını ne zaman geri açabileceği konusunda bilgi sahibi olduktan Instagram dondurma işlemini uygulamak isteyenler doğru yerdeler. Instagram kaç gün dondurulur sorusunun cevabı en ayrıntılı şekilde bu başlık altında yer alıyor. En çok yapılan işlemler arasında yer alan dondurma işlemi ile ilgili bilgi almak için ayrıntıları incelemeye başlayabilirsiniz.

Instagram Kaç Gün Dondurulur?

Instagram hesap dondurma işlemi öncesi kullanıcıların kafalarına takılan soru işaretlerinden bir tanesidir. Geçici bir süre hesabını kullanmaya ara vermek isteyenler yeniden hesabını aktif hale getirmek istediğinde ise sorun yaşamak istemiyor. Bu noktada akla takılan soru işareti için korkmanıza gerek yok. Çünkü istediğiniz an hesabınızı dondurabilir, istediğiniz an ise aktif hale getirebilirsiniz. Ancak bu işlemi bir kere yaptıktan sonra hesabı yeniden dondurmanız için aradan 7 gün süre geçmesi gerekiyor.

Instagram'ı Geçici Olarak Nasıl Dondurabilirim?

Instagram hesap kapatma işlemini geçici olarak yapmak isteyen kullanıcılar doğru yerdeler. Çeşitli nedenlerden dolayı hesabını bir süre kapatmayı düşünenler bu işlemi Instagram'ın resmi internet sitesinde yer alan hesap ayarları kısmından yapabiliyor. Bu noktada izleyeceğiniz adımlar ile oldukça basit. Instagram'ı geçici olarak nasıl kapatabilirim sorusunun cevabı şöyle;

Instagram hesabınızı kapatmak için öncelikle aşağıda yer alan bağlantıya tıklayınız.

Instagram hesap ayarları penceresine geldikten sonra hesabınızı kapatmak için size sunulan seçeneklerden bir tanesini seçiniz.

Kullanıcı adı, telefon numarası ve parolanızı doğru bir şekilde doldurunuz.

Hesabı Geçici Olarak Kapat butonuna bastıktan sonra bu işlemi başarı ile gerçekleştirebileceksiniz.

Hesap kapandıktan sonra yeniden aktif hale getirmek için ise kullanıcı adı ve şifrenizi girerek hesaba giriş yapmanız yeterli olacaktır.