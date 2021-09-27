Kalp Yarası 13.bölüm fragmanı yayınlandı! Kalp Yarası yeni bölümde kritik yol ayrımı!

Kalp Yarası 13.bölüm fragmanı yayınlandı. Kalp Yarası yeni bölümde; Adnan'ın öz babası olduğunu öğrenen Yaman, geçmişiyle barışmak ve intikam almak arasında kritik bir yol ayrımına girecek. Öte yandan; Ayşe'nin masumiyetinin kanıtı olan video ise Azade'nin elindedir. İşte Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı ve özeti.

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (13.BÖLÜM)

Ayşe, Hüseyin'in tuttuğu avukatın manipülasyonu sonucu üzerine atılan suçu kabul ederek cezaevine girer. Ayşe'nin Baha'yı öldürmediğine inanan Ferit, Ayşe'nin avukatı olmaya karar verir. Ferit'in "Sana inanıyorum, avukatın ben olacağım" demesi Ayşe'yi umutlandırır. Ancak Ferit, Baha ile Ayşe'nin birbirlerini sevdiği düşüncesini aşmakta zorlanmaktadır.

Ayşe'nin masumiyetinin kanıtı olan video Azade'nin elindedir. Azade gelin olarak hiçbir zaman kabullenemediği Ayşe yüzünden oğlunun ölümden dönmesini sindiremez. Vicdanı ve anneliği arasında sıkışan Azade, Ayşe'nin kurtarıcısı olabilecek mi?

Diğer yandan Adnan'ın öz babası olduğunu öğrenen Yaman, geçmişiyle barışmak ve intikam almak arasında kritik bir yol ayrımındadır...

Kalp Yarası 13. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video