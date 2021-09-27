Video Fragman Kalp Yarası 13. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Kalp Yarası 13. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Kalp Yarası 13. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
27.09.2021 | 14:10

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Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit(Gökhan Alkan) ve Ayşe'nin(Yağmur Tanrısevsin) yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Kalp Yarası yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de!

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