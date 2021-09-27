Kalp Yarası 13. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Masumlar Apartmanı 40. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 27.09.2021 | 14:48
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Kalp Yarası 13. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 27.09.2021 | 14:10
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Kazara Aşk 12. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 23.09.2021 | 13:17
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Sadakatsiz 32. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 22.09.2021 | 11:18
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Masumlar Apartmanı 39. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 21.09.2021 | 15:44
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Baht Oyunu 14. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 21.09.2021 | 14:39
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Camdaki Kız 12. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 20.09.2021 | 13:19
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Kalp Yarası 12. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 20.09.2021 | 11:16
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İkimizin Sırrı 7. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 19.09.2021 | 14:01
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İçimizden Biri 2. Bölüm Ön İzlemesi yayınlandı | Video 19.09.2021 | 12:33
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Kırmızı Oda Yeni Sezon 1. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 17.09.2021 | 14:27
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Arka Sokaklar 595. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 17.09.2021 | 11:12
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Yeni dizi Yargı 1. bölüm fragmanı yayınlandı | Video 15.09.2021 | 14:44
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Kalp Yarası 11. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 13.09.2021 | 14:21
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Teşkilat 2. sezon 2. fragmanı yayınlandı | Video 13.09.2021 | 13:54
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İkimizin Sırrı 6. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video 12.09.2021 | 13:14
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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 1. Bölüm 4. Fragmanı yayınlandı | Video 10.09.2021 | 13:17
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Yalancı 1. Bölüm son fragmanı yayınlandı | Video 09.09.2021 | 14:25
Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit(Gökhan Alkan) ve Ayşe'nin(Yağmur Tanrısevsin) yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Kalp Yarası yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de!