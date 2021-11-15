Kalp Yarası 20.bölüm fragmanı yayınlandı! Kalp Yarası yeni bölümde Sancakzade Konağı karışıyor!

Kalp Yarası 20.bölüm fragmanı yayınlandı. Kalp Yarası yeni bölümde; Hande Sancakzade Ailesi'nden intikamını almanın mutluluğu ile en yakın arkadaşı Betül'e hedefine koyar. Yaman'la Betül'ü ayırmak için her şeyi göze alan Hande'nin planı nedir? İşte Kalp Yarası yeni bölüm özeti.

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (20.BÖLÜM)

Zehirlenen Ayşe'nin hayatı riske girerken Ferit zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Bu seçim Ayşe'yi kahreder, Sancakzade Konağı'nda ise büyük bir üzüntüye sebep olur.

Hande Sancakzade Ailesi'nden intikamını almanın mutluluğu ile en yakın arkadaşı Betül'e hedefine koyar. Yaman'la Betül'ü ayırmak için her şeyi göze alan Hande'nin planı nedir?

Aldatıldığını gözleriyle gören Azade'nin ise Adnan'a bir sürprizi vardır. Azade'nin hazırladığı sürpriz ile Adnan'ı neler beklemektedir?

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