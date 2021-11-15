Video Kalp Yarası Kalp Yarası 20.Bölüm 3.Fragmanı yayınlandı "Ne yaptın karıma diyorum sana!" | Video
Kalp Yarası 20.Bölüm 3.Fragmanı yayınlandı

Kalp Yarası 20.Bölüm 3.Fragmanı yayınlandı "Ne yaptın karıma diyorum sana!" | Video

15.11.2021 | 13:41

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OTOMATİK OYNAT

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ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası 20.Bölüm 3.Fragmanı yayınlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Zehirlenen Ayşe'nin hayatı riske girerken Ferit zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Bu seçim Ayşe'yi kahreder, Sancakzade Konağı'nda ise büyük bir üzüntüye sebep olur.

Hande Sancakzade Ailesi'nden intikamını almanın mutluluğu ile en yakın arkadaşı Betül'e hedefine koyar. Yaman'la Betül'ü ayırmak için her şeyi göze alan Hande'nin planı nedir?

Aldatıldığını gözleriyle gören Azade'nin ise Adnan'a bir sürprizi vardır. Azade'nin hazırladığı sürpriz ile Adnan'ı neler beklemektedir?

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