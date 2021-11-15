Kalp Yarası 20.Bölüm 3.Fragmanı yayınlandı "Ne yaptın karıma diyorum sana!" | Video
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Kalp Yarası 20. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 11.11.2021 | 10:49
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Kalp Yarası 19. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 08.11.2021 | 11:51
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Kalp Yarası son bölümde Ferit'ten Ayşe'ye ''Bebeğin Beşiği Çamdan'' ninnisi 02.11.2021 | 11:37
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Kalp Yarası 18. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 01.11.2021 | 11:09
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Kalp Yarası 18. Bölüm fragmanı yayınlandı izle! | Video 29.10.2021 | 16:04
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Kalp Yarası 17. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 25.10.2021 | 12:46
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Kalp Yarası 17. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! 21.10.2021 | 11:07
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Kalp Yarası 15. Yeni Bölüm 3. Son Fragmanı yayınlandı izle! 11.10.2021 | 13:36
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Kalp Yarası 14. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 04.10.2021 | 13:49
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Kalp Yarası 13. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 27.09.2021 | 14:10
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Kalp Yarası 12. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 20.09.2021 | 11:16
ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası 20.Bölüm 3.Fragmanı yayınlandı.
Zehirlenen Ayşe'nin hayatı riske girerken Ferit zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Bu seçim Ayşe'yi kahreder, Sancakzade Konağı'nda ise büyük bir üzüntüye sebep olur.
Hande Sancakzade Ailesi'nden intikamını almanın mutluluğu ile en yakın arkadaşı Betül'e hedefine koyar. Yaman'la Betül'ü ayırmak için her şeyi göze alan Hande'nin planı nedir?
Aldatıldığını gözleriyle gören Azade'nin ise Adnan'a bir sürprizi vardır. Azade'nin hazırladığı sürpriz ile Adnan'ı neler beklemektedir?