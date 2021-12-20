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Giriş Tarihi: 20.12.2021 15:05

Kalp Yarası 25.bölüm fragmanı yayınlandı! Kalp Yarası yeni bölümde Ayşe ve Ferit evleniyor!

Kalp Yarası 25.bölüm fragmanı yayınlandı! Kalp Yarası yeni bölümde Ayşe ve Ferit evleniyor!

ATV ekranlarına Pazartesi akşamları gelen Kalp Yarası 25.bölüm fragmanı yayınlandı. Kalp Yarası yeni bölümde; birbirlerine duydukları aşk sayesinde önlerine çıkan tüm engelleri aşan Ayşe ve Ferit, yeniden evlenmeye hazırlanmaktadır. Fakat Şahin’in Ayşe’nin gitmesine izin vermeye niyeti yoktur. Şahin, Ayşe’yi en zayıf yerinden vurmaya karar verir ve planını devreye sokar. İşte Kalp Yarası yeni bölüm fragman ve özeti.

Kalp Yarası 25.bölüm fragmanı yayınlandı. Kalp Yarası yeni bölümde; Yaman'ın Adnan'ın oğlu olduğu gerçeği Azade'yi sarsarken, bulunduğu delikten kurtulmaya çalışan Hande herkese büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Bu sürpriz Hande'nin hayatını değiştirirken Betül'ü de yeni kararlar almaya zorlayacaktır. Bu başlık altından; Kalp Yarası yeni bölüm fragman ve özetine ulaşabilirsiniz.

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (25.BÖLÜM)

Birbirlerine duydukları aşk sayesinde önlerine çıkan tüm engelleri aşan Ayşe ve Ferit, yeniden evlenmeye hazırlanmaktadır. Fakat Şahin'in Ayşe'nin gitmesine izin vermeye niyeti yoktur. Şahin, Ayşe'yi en zayıf yerinden vurmaya karar verir ve planını devreye sokar.

Yaman'ın Adnan'ın oğlu olduğu gerçeği Azade'yi sarsarken, bulunduğu delikten kurtulmaya çalışan Hande herkese büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Bu sürpriz Hande'nin hayatını değiştirirken Betül'ü de yeni kararlar almaya zorlayacaktır.

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Kalp Yarası 25.bölüm fragmanı yayınlandı! Kalp Yarası yeni bölümde Ayşe ve Ferit evleniyor!
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