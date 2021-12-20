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OTOMATİK OYNAT
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Kalp Yarası 25. Bölüm 2. Fragmanı ''Ediyorum hem de sonsuza dek!' | Video 20.12.2021 | 14:57
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Aziz 7. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 17.12.2021 | 14:25
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Sadakatsiz 43. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 15.12.2021 | 13:55
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Masumlar Apartmanı 51. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 14.12.2021 | 13:58
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Destan 4. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı! Destan'da intikam vakti... 08.12.2021 | 11:25
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Kardeşlerim 31. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! Aşk itirafı... 04.12.2021 | 12:21
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Kaderimin Oyunu 2. fragmanı yayınlandı | Video 03.12.2021 | 14:26
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Bir Zamanlar Çukurova 115. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 02.12.2021 | 15:53
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Camdaki Kız 22. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 02.12.2021 | 15:41
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Kuruluş Osman 73. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 01.12.2021 | 12:42
ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası 25. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.