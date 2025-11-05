Kim Milyoner 1190. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

05.11.2025 | 12:26

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği "Kim Milyoner Olmak İster" yarın akşam 20.00'de atv’de.