Kardeşlerim 21.bölüm fragmanı izle: Kardeşlerim yeni bölüm için heyecan dorukta!

25 Eylül Cumartesi akşamı ATV ekranlarına gelecek olan Kardeşlerim 21.bölüm fragmanı yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Serkan Birinci'nin yer aldığı dizide Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu gibi isimler yer alıyor. Her hafta Cumartesi akşamı izleyenleri ile buluşan Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ve özetine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (21.BÖLÜM)

"Uçmak için kuş olmak gerekmez, küçük sevinçleriniz olsun yeter…"

Kadir, çantayı çalan Cemile'nin peşine düşerken, kardeşleri yıkılan hayalleri ve durumdan habersizdir. Doruk'un Asiye'ye gizlice yardım etmeye çalışması ikilinin aralarındaki iplerin iyice gerilmesine neden olur. Şengül yaşadıkları şokun ardından hızlı bir şekilde hareket edip, aklına gelen pratik bir fikirle yeni bir iş kurar. Eren ailesi sonunda kendi işinin patronu olmuştur ki, işler yine umdukları gibi gitmez. Aile bireyleriyle arasını düzeltmeye başlayan Akif ise, geçmişten gelen büyük bir sürprizle dehşete düşer.

Kardeşlerim 21. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! "Yok oğlum ne ölmesi, sana bir şey olmaz"