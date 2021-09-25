Video Kardeşlerim Kardeşlerim 21. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! "Yok oğlum ne ölmesi, sana bir şey olmaz"

Kardeşlerim 21. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! "Yok oğlum ne ölmesi, sana bir şey olmaz"

Kardeşlerim 21. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle!
25.09.2021 | 15:32

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atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 21. Yeni Bölüm Son Frgamanı yayınlandı... "Yok oğlum ne ölmesi, sana bir şey olmaz"

VİDEO DEVAM EDİYOR

"Uçmak için kuş olmak gerekmez, küçük sevinçleriniz olsun yeter…"

Kadir, çantayı çalan Cemile'nin peşine düşerken, kardeşleri yıkılan hayalleri ve durumdan habersizdir. Doruk'un Asiye'ye gizlice yardım etmeye çalışması ikilinin aralarındaki iplerin iyice gerilmesine neden olur. Şengül yaşadıkları şokun ardından hızlı bir şekilde hareket edip, aklına gelen pratik bir fikirle yeni bir iş kurar. Eren ailesi sonunda kendi işinin patronu olmuştur ki, işler yine umdukları gibi gitmez. Aile bireyleriyle arasını düzeltmeye başlayan Akif ise, geçmişten gelen büyük bir sürprizle dehşete düşer.

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