Kardeşlerim 31.bölüm fragmanı izle: Kardeşlerim yeni bölümde gelen itiraf!

Kardeşlerim 31.bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim yeni bölümde; Şengül cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Berk tarafından nazik bir davet alan Aybike ile Oğulcan ise hiç beklemedikleri şekilde büyük bir sürprizle karşı karşıya kalırlar. İşte Kardeşlerim yeni bölüm fragman ve özeti.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (31.BÖLÜM)

"Yerle bir oldum da, senle bir olamadım."

Çocuklar gelecek dönem de okulda kalabilmek için yapılacak olan burs sınavına hazırlanırken, bir yandan da evi geçindirebilmek için tüm güçleriyle çabalarlar. Doruk, Oğulcan ve Aybike onlara destek olmaya çalışırken; Harika'nın yaptığı acımasız hamle, Ömer'i çok zor bir durumun içine düşürür. Şengül cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Berk tarafından nazik bir davet alan Aybike ile Oğulcan ise hiç beklemedikleri şekilde büyük bir sürprizle karşı karşıya kalırlar.

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