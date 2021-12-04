Video Kardeşlerim Kardeşlerim 31. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! Aşk itirafı...
Kardeşlerim 31. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! Aşk itirafı...

Kardeşlerim 31. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! Aşk itirafı...

04.12.2021 | 12:21

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Kardeşlerim 31. Son Bölüm 2. Yeni Fragmanı yayınlandı... "Doruk, ben seni çok seviyorum"

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Kardeşlerim 31.Bölüm Son Fragmanı

"Doruk, ben seni çok seviyorum"

"Yerle bir oldum da, senle bir olamadım."

Çocuklar gelecek dönem de okulda kalabilmek için yapılacak olan burs sınavına hazırlanırken, bir yandan da evi geçindirebilmek için tüm güçleriyle çabalarlar. Doruk, Oğulcan ve Aybike onlara destek olmaya çalışırken; Harika'nın yaptığı acımasız hamle, Ömer'i çok zor bir durumun içine düşürür. Şengül cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Berk tarafından nazik bir davet alan Aybike ile Oğulcan ise hiç beklemedikleri şekilde büyük bir sürprizle karşı karşıya kalırlar.

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