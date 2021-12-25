Kardeşlerim 34.bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim yeni bölümde aileler karşı karşıya geliyor!

Kardeşlerim 34.bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim yeni bölümde; aileler yine karşı karşıya geliyor. Öte yandan; Nebahat'in durumu, Eren ve Atakul ailelerini yeniden karşı karşıya getirirken, Tolga ile Cemile cephesinde önemli gelişmeler yaşanacaktır. İşte Kardeşlerim yeni bölüm özeti ve fragmanı.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (34.BÖLÜM)

"Sabır vazgeçmek değil, umudu yarına ertelemektir."

Nebahat'in durumu, Eren ve Atakul ailelerini yeniden karşı karşıya getirirken, Tolga ile Cemile cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Okuldan sonra birlikte yeni bir işe girişen Ömer ve Mazlum, hiç beklenmedik bir durumun içine düşerlerken, Oğulcan'ı şoka uğratan çok sevindirici bir gelişme yaşanır. Asiye'nin çalışmaya gittiği evde ise Eren kardeşleri, kötü bir sürpriz beklemektedir.

Kardeşlerim 34. Bölüm 2. Fragmanı izle "Sabır vazgeçmek değil, umudu yarına ertelemektir" | Video