Kardeşlerim 34. Bölüm 2. Fragmanı izle "Sabır vazgeçmek değil, umudu yarına ertelemektir" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:49
00:46
Kardeşlerim 34. Bölüm Fragmanı yayınlandı ''Emel!'' | Video 19.12.2021 | 16:12
00:30
00:30
Kardeşlerim 31. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! Aşk itirafı... 04.12.2021 | 12:21
02:13
Kardeşlerim'e damga vuran ayrılık! | Video 21.11.2021 | 00:55
00:30
00:50
00:30
00:50
Nebahat’in durumu, Eren ve Atakul ailelerini yeniden karşı karşıya getirirken, Tolga ile Cemile cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Okuldan sonra birlikte yeni bir işe girişen Ömer ve Mazlum, hiç beklenmedik bir durumun içine düşerlerken, Oğulcan’ı şoka uğratan çok sevindirici bir gelişme yaşanır. Asiye’nin çalışmaya gittiği evde ise Eren kardeşleri, kötü bir sürpriz beklemektedir. Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv’de!