Kazara Aşk 13.bölüm final fragmanı yayınlandı! Kazara Aşk final bölümünde neler olacak?

Kazara Aşk 13.bölüm fragmanı yayınlandı. Kazara Aşk final bölümünde Civan'ın değiştiğine, yalanlarla dolu bir hayatı geride bırakacaklarına inanan Şimal ise kendini onunla mutlu bir gelecek hayaline kaptırmıştır. Ancak ne o ne de Civan, çok yakınlarında birinin Nazlı ile ilgili gerçeği öğrendiğinden haberdardır. Bu başlık altından; Kazara Aşk final bölümü özeti ve fragmanına ulaşabilirsiniz.

KAZARA AŞK 13.BÖLÜMDE NELER OLACAK? (13.BÖLÜM)

Şimal'in de kendisine aşık olduğunu öğrenen Civan, önceden aldığı bütün kararları unutur. Artık tek bir amacı vardır; Şimal'le evlenmek… Şimal gerçekleri öğrenmeden onunla resmen evlenmek için bir plan yapar. Tahsin ise bu durumdan son derece rahatsızdır. Ancak Şimal'in Civan'dan boşanmak istememesi onun da elini kolunu bağlamıştır. Civan'ı en azından Şimal'e karşı dürüst olmaya ikna etmeye çalışır. Civan, içten içe ona hak verse de, gerçekleri itiraf ederse Şimal'i kaybedeceğinden korkuyordur. Bu yüzden Şimal'e her şeyi anlatmaya cesaret edemez. Hem ona göre bu mutlulukları için söylediği son yalan, oynadığı son oyun olacaktır.

Kazara Aşk 13. Bölüm Final bölümü Fragmanı yayınlandı | Video

Civan'ın değiştiğine, yalanlarla dolu bir hayatı geride bırakacaklarına inanan Şimal ise kendini onunla mutlu bir gelecek hayaline kaptırmıştır. Ancak ne o ne de Civan, çok yakınlarında birinin Nazlı ile ilgili gerçeği öğrendiğinden haberdardır…

Civan, Şimal'in gerçekleri duymasını engelleyip onunla evlenebilecek mi? Civan ve Şimal'in aşkı, söylenen yalanları, oynanan oyunları aşmayı başarıp yalansız, mutlu bir sona ulaşabilecek mi?