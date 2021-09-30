Kazara Aşk 13. Bölüm Final bölümü Fragmanı yayınlandı | Video

Şimal ve Civan, Kendi ailelerini hayal kırıklığına uğratmamak için bir oyun oynamaya karar verirler. Ancak bu oyun hiç de onların planladığı gibi ilerlemez. Şimal ile Civan, kendi kontrollerinden çıkan bu oyunun dizginlerini yeniden ele geçirmeye çabaladıkça kendilerini büyük olayların içinde bulurlar. O kaza ve söylenen yalandan sonra artık ne Şimal ve ailesi, ne de Civan ve Saydam ailesi için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Kazara Aşk 13. Bölüm Final bölümü Fragmanı yayınlandı.