Kuruluş Osman 1. bölüm herkesi ekran başına kilitledi! Kuruluş Osman 1. bölüm ile ATV ekranlarındaydı!

ATV ekranlarında bu akşam yayın hayatına başlayacak Kuruluş Osman 1. Bölüm için nefesler tutuldu. Henüz başlamadan büyük yankı uyandıran ve tanıtım videosuyla izlenme rekorları kıran dizi Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatacak. Başrollerinde ünlü oyuncu Burak Özçivit, Aslıhan Karalar gibi ünlü isimlerin bulunduğu dizi başlıyor. Başarılı yapımın herkesi ekran başına kilitleyeceği beklenirken Kuruluş Osman 1. Bölüm izlemek isteyen vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Kuruluş Osman ilk bölümünde geceye damgasını vurmayı başardı!
KURULUŞ OSMAN İLK BÖLÜM YAYINLANDI!
KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM "DEVLET OLMA VAKTİ"
Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider.
Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Burak Özçivit (Osman Bey), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Saruhan Hünel (Alişar), İsmail Hakkı (Samsa), Tuğrul Çetiner (Yannis), Ayşegül Günay (Zöhre), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Abdül Süsler (Kalonoz), Eren Hacısalihoğlu (Batur), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin), Serhan Onat (Aybars), Uğur Arslan (Nizamettin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Emel Dede (Gonca), Yiğit Uçan (Boran), Ali Sinan Demir (Tursun), Şevket Çapkınoğlu (Megala), Ayşen Gürler (Helen), Yaşar Aydınlıoğlu (Yorgopolos)