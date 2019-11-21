Kuruluş Osman 2. Bölüm (27 Kasım 2019 Çarşamba) fragmanı yayınlandı izle!

Reytingleri altüst eden Kuruluş Osman 2. Bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman, 27 Kasım 2019 Çarşamba akşamı ekran gelecek bölümde; İhanete uğrayan Kayılar hainliğin bedelini ödetecek! Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey, Kayıları düştükleri tuzaktan nasıl kurtaracak? İşte Kuruluş Osman 2. Bölüm ilk fragmanı...

Elif ve Demir arasındaki med-cezirli ilişkide, dalgalar neredeyse tsunami boyutunu almıştır. Aralarına giren sırların gölgeleri Elif'in, Demir'in Berrak'la yakın arkadaşlığını da yanlış değerlendirmesine neden olmaktadır. Hafıza kaybı numarası yapan Hulusi ise kızı Elif'in annesi olan Jale'yi öldür Allah hatırlayamamaktadır. İsminin Jale olduğunu söyleyen bu kadın gerçekten bir zamanlar canı gibi sevdiği Semiha'sı mıdır yani? Hulusi'nin başı bir yandan da diğer çocuklarının anneleriyle derttedir. Çocuklarına kucağını açmış olan Hulusi, onların eve yerleşmeye kararlı annelerini hiç hesaba katmamıştır. Kurallarını kendi koyduğu bir hayata alışkın olan Hulusi, hepsi birbirinden dominant ve intikam arzusuyla dolu bu kadınlar ile aynı evin içinde acaba ne yapacaktır?