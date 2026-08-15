Altı Üstü İstanbul'un Emir'i Rahimcan Kapkap ile Ziyankar turu | Video 15 Ağustos 2026 10:05 atv’nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul’un YouTube kanalında yayınlanan vlog serisinin 5. bölüm konuğu, dizide “Emir” karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap oldu. Dizinin hikâyesinin merkezinde yer alan Ziyankar Mahallesi’nin kapılarını izleyicilere açan Kapkap, unutulmaz sahnelerin çekildiği mekânları gezdirirken setin bilinmeyenlerini de paylaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'UN EMİR'İ RAHİMCAN KAPKAP KAMERA ARKASINI ANLATTI

"Altı Üstü İstanbul", kamera arkasındaki samimi ve eğlenceli anları da izleyicisiyle buluşturmayı sürdürüyor. Vlog serisinin yeni bölümünde rehberliği üstlenen Rahimcan Kapkap, Emir'in dünyasının izini sürerek Ziyankar'ın sokaklarından evlere, unutulmaz sahnelere ev sahipliği yapan noktalardan setin özel köşelerine uzanan keyifli bir tur gerçekleştirdi. Çekimler sırasında yaşananları anlatan oyuncu, izleyicinin ekranda gördüğü sahnelerin perde arkasındaki detaylarını da paylaştı.

EMİR Mİ, RAHİMCAN MI?

Eğlenceli anlara sahne olan vlog'un sonunda Kapkap, kendisini canlandırdığı Emir karakteriyle karşılaştırdı. Aşk söz konusu olduğunda daha cesur tarafın Emir olduğunu söyleyen oyuncu, konu kavgaya gelince ise aldığı dövüş eğitimleri sayesinde kazananın Rahimcan olacağını belirtti. Sır saklama konusunda ise Emir'le oldukça benzeştiklerini söyleyen Kapkap, esprili sözleriyle dikkat çekti. Başarılı oyuncu, "Emir'in de Rahimcan'ın da bileğini kesseniz sırrını söylemez" diyerek karakteriyle arasındaki ortak noktaya dikkat çekti.